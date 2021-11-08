"Очень важное время": астролог назвала пять опасных дней ноября

Всем нужно запастись терпением

Астрологи назвали пять опасных дней ноября. Это 8, 10, 17, 19 и 29 ноября. Чего опасаться и к чему готовиться в интервью "ТВ Центру" рассказала астролог Светлана Драган.

- Итак, 5 опасных дней ноября. Какие числа обвести красным или черным в календаре, расскажите нам?

- Назовем их напряженными днями. Это время с 10 на 11 ноября, 17 ноября, 19 ноября. И 29 ноября, хотя этот день я не назову наряженным.

- 10 ноября, какие нам дела отложить на этот день?

- В этот день произойдет соединение Меркурия с Сатурном, и в это время идет квадратура с Марсом. Это всегда достаточно агрессивный фон. Люди нетерпимы, нетерпеливы. Это для техники всегда небезопасно, травмоопасно. И любые попытки активизироваться и что-то кому-то доказать, они приведут к конфликту. Нужно быть чуть терпимее. И может быть отменить важные поездки, дела, в том числе финансовые.

- Далее у нас опасный день 17 ноября. Предвестник бури, которая случится 19-го.

- Вообще тенденция, которая идет к 19-му, - это усиление напряжения. Но 17 ноября само по себе небезопасно. Во-первых, это конфликт Марса и Урана, поэтому все, что связано с самолетами, техникой, компьютерами, нештатными ситуациями, может проявляться очень ярко. Тем более, накануне лунного затемнения 19 ноября. Это самый апогей, когда происходит мощный выброс энергии, когда у многих приходит понимание, что нужно в жизни, что ненужно, что оставить, что фальшиво. Нужно понимать, что все, что вы создали в голове, сюжеты, которые происходят вблизи 19-го, они могут задать длительную программу, порой на год, а то и дольше. Поэтому нужно спокойно увидеть все, что судьба открыла, нравится вам это или не нравится, сделайте выводы чуть позже, не вступайте в конфликт. Идти на агрессию – это создать повод для длительного, повторяющего сюжета, который не перестает вас утомлять, и может приносить боль и разочарование.

- 29 и 30 ноября. Что про них можно сказать?

- Я не могу назвать 29-е очень напряженным днем. Но этот день, когда Марс таким образом взаимодействует, что у людей часто бывают иллюзорные состояния, такие фанатичные вещи, люди ведомее становятся. С доверием поаккуратнее, может быть, не стоит бросаться на амбразуру, если видимость плохая.

- Каким-то знакам нужно быть особенно осторожными в этом месяце?

- Самые большие изменения на себе будут испытывать Скорпионы и Тельцы. Для них все, что прояснится в их жизни, наверное, будет эпохальным. Может задеть здорово Львов и Водолеев, особенно тех, кто родился в 19-х числах своего знака. Но это время очень важное, переходное, поэтому всем нужно запастись терпением и пониманием, и действительно отбросить все, что было ненужным или неправдивым.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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