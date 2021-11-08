Песков рассказал, о чем беседовал Путин с директором ЦРУ

Глава американской разведки был в Москве в начале ноября

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Российский лидер обсудил с главой американской разведки двусторонние отношения, кибербезопасность, дипломатический кризис и региональные конфликты. рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Уильям Бернс прилетел в Москву 2 ноября по поручению президента США Джо Байдена. Глава ЦРУ встретился с представителями российских властей, в том числе главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

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