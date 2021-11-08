Диетолог назвала самые вредные сочетания продуктов

Соблюдение определенных принципов позволит получить максимальную пользу от питания

Комбинирование продуктов питания с учетом определенных принципов сделает рацион максимально полезным и поможет избежать переедания. О сочетаниях продуктов, которых следует избегать, в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

– Продукты, которые друг другу подходят, раздельное питание – это все из этой серии?

– Не совсем так. Дело в том, что теория раздельного питания ушла в прошлое. На сегодняшний день известно, что наш организм – уникальная система, мы можем сочетать и переваривать очень многие продукты вместе. Тем не менее, есть определенные принципы питания, которым лучше следовать в плане комбинации продуктов для того, чтобы получать максимальную пользу от питания.

– Мясо с картошкой.

– Для того, чтобы мясо не просто усваивалось в нашем организме, а достаточно комфортно проходило по кишечному тракту, нам нужны в первую очередь пищевые волокна. И это овощи.

– Картофель – это овощ.

– Мы относим его к категории овощей, но тем не менее, он крахмалосодержащий. Пищевых волокон очень мало, поэтому лучше дополнить мясо не картофелем, а какими-то другими овощами, например, баклажанами, кабачками, морковью, капустой.

– Бутерброд.

– Для нашего мозга сочетание определенных вкусов является очень ярким, нам хочется есть все больше и больше. Есть продукты, которые объективно способствуют перееданию. Получается, что из бутерброда мы получаем очень яркую гастрономическую пару и, как правило, на одном бутерброде, к сожалению, остановиться не можем.

– Бутерброды – это же классика. Может быть, какой-нибудь хлеб другой?

– Лучше взять цельнозерновой хлеб. Не колбасу, а ветчину, карбонат или что-то менее жирное и, конечно же, добавить пару кусочков огурчика и так далее. Насыщение придет комфортное, но по калориям мы съедим меньше.

– Йогурты – это прекрасный завтрак?

– Такой завтрак я часто наблюдаю в рационах, которые мне присылают на проверку. Мюсли, йогурт и банан многие считают правильным сочетанием и так завтракают. Но мюсли очень часто бывают с добавленным сахаром, это углеводы. Йогурт, если он сладкий, тоже содержит приличное количество сахара, да и банан – самый сахаросодержащий из всех фруктов. Поэтому, я рекомендую заквашивать на ночь кефиром овсяную кашу, геркулес. К ней можно добавить половинку банана и какое-то количество орешков и сухофруктов, не более 20-30 граммов.

– Молоко?

– В отношении молока существуют разные предубеждения. Главное помнить, что у взрослого человека фермент, который перерабатывает молоко, работает не так активно и с молоком самое главное – знать меру. Не больше стакана за раз. Если вы выпьете больше, высока вероятность того, что продукт нормально не переработается, это будет некомфортно для пищеварения.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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