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"Ничего страшного": в Кремле объяснили ситуацию с QR-кодами

12:54
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Система совершенствуется

Ситуация с сертификатами по коронавирусу на "Госуслугах" связана с техническим сбоем. Ничего страшного в этом нет, система постоянно совершенствуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минздрав и Минцифры подтвердили сроки действия QR-кодов

"Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", - сказал журналистам представитель Кремля.

QR-коды после вакцинации от коронавируса по-прежнему действуют год – это ранее подтвердили в Минцифры и Минздраве. В ведомствах пояснили, что изменение срока действия сертификатов, отмеченное пользователями на портале госуслуг, связано с техническими работами, QR-коды будут восстановлены, передает РИА Новости.

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