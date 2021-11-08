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Песков рассказал о сроках запуска "Северного потока - 2"

13:02
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Этот проект сыграет серьезную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы

Окончательные сроки запуска российского газопровода "Северный поток — 2" пока неясны. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля указал, что на это потребуется определенное время, поэтому "здесь главное терпеливо, что называется, ждать".

Песков подчеркнул, что "Северный поток — 2" — очень важный проект, который сыграет серьезную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента, сообщает РИА Новости.

"Северный поток — 2" представляет собой магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

В Германии между тем призвали как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток – 2". Как заявил премьер Баварии Маркус Зедер, сейчас, когда ФРГ готовится к зиме, стране необходима надежная газовая стратегия для обеспечения бесперебойных поставок топлива. Также это поможет скорректировать цены на газ в Европе.

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