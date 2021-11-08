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Врач объяснил, когда станет ясен эффект от нерабочих дней

13:22
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Указом президента Владимира Путина период нерабочих дней вводился с 30 октября по 7 ноября

Оценить эффективность режима нерабочих дней возможно будет по прошествии одной-двух недель. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
В России завершился режим нерабочих дней

Указом президента Владимира Путина период нерабочих дней вводился с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов получили право продлевать данный режим с учетом конкретной ситуации по COVID-19.

Режим нерабочих дней в понедельник, 8 ноября, продолжает действовать в пяти субъектах Российской Федерации:в Новгородской, Томской, Челябинской, Смоленской и Курской областях.

Эксперт напомнил, что только "сегодня люди вышли" в трудовые, учебные и иные коллективы после нерабочих дней. Эффект этой меры станет ясен только через неделю-две.

Малышев уточнил, что об эффективности нерабочих дней будут свидетельствовать не показатели заболеваемости коронавирусом, а расчеты, является ли снижение заболеваемости случайностью или тенденцией. Для этого надо оценить данные по нескольким дням, цитирует эксперта РИА Новости.

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