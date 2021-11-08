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Москвичей попросили не выезжать во вторник на летней резине

13:18
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В столице ожидается гололед

Во вторник, 9 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица.

Завтра температура воздуха опустится ниже нуля, в связи с этим выпавшие накануне осадки замерзнут и превратятся в лед толщиной почти 10 миллиметров, передает агентство "Москва".

В связи с этим, водителям, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, лучше оставить автомобиль дома и воспользоваться общественным транспортом.

"Автомобилисты, пожалуйста, во вторник не выезжайте на летней резине - это опасно. Пешеходы, будьте осторожны", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил россиян о "дне жестянщика" из-за неустойчивой погоды.

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