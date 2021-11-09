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Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Тельцы столкнутся с капризами организма, а Скорпионов ждет успех в любом деле

Гороскоп на сегодня, 9 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хороший период для работы над подсознанием, постановки целей, анализа уже совершенных действий. Обязательно поблагодарите себя за результаты.

Тельцы

Организм начнёт капризничать и просить множество продуктов, которые вам не нужны. Проявите стойкость, тогда Вселенная подарит нечто приятное в знак своей признательности. Например, радующую цифру на весах.

Близнецы

День принесет значительную пользу, если сможете побороть лень. Появившаяся энергия подтолкнет вас к созданию шедевров ручной работы или получению весьма полезной информации.

Раки

Неблагоприятный для вас день начнется с минорной ноты. Постарайтесь проявить благородство, не поддавайтесь искушению уйти в депрессию. Но слёзы и грусть разрешены, даже взрослый имеет на них право.

Львы

Мощные вибрации дня подтолкнут вас к глубокому анализу своих идей, страхов, желаний. Поддайтесь импульсу и разберитесь с тем, что кроется в глубине вашей необъятной души.

Девы

Период деструктивный, вам захочется утонуть в самобичевании и грусти. Не зацикливайтесь. Подумайте над тем, какие выводы можно сделать из ошибок. Мыслите масштабнее.

Весы

День работы над ошибками и всем тем, что мешает вам жить счастливо. Не бойтесь выуживать на поверхность болезненные образы. На их месте появятся приятные гармоничные эмоции.

Скорпионы

Успех принесёт любое дело, где требуется чёткое соблюдение правил и пошаговой стратегии. Если же решите сделать шаг в сторону, рискуете загнать ресурсы в минус.

Стрельцы

Сегодня отличный для вас день, который подскажет, чем следует заниматься, чтобы получить желанные блага. Будьте внимательны, виртуозно конвертируйте негатив в позитив.

Козероги

Период несколько трудный, но вы справитесь. Подключите свойственные вам смелость, упорство, логическое мышление, и работа войдет в правильное русло.

Водолеи

Хороший день, наполненный интересными решениями. Они окажутся замечены кем-то важным, чей авторитет поможет вам получить продвижение по карьерной лестнице или масштабировать свой бизнес.

Рыбы

Руководствуйтесь вашей отменно работающей интуицией, и тогда точно покорите вершины успеха в выбранной нише. Главное - не зацикливаться долго на одном действии.

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