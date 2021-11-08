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Рекордное число пациентов с COVID-19 на ИВЛ зафиксировано в Подмосковье

13:30
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Более половины заболевших – старше 60 лет

Антирекорд по числу больных с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, зарегистрирован в Подмосковье. По данным министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, сейчас таких пациентов более пятисот.
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"В настоящий момент у нас 570 человек находятся на ИВЛ - это антирекорд, у нас такого не было никогда", - сказала Стригункова на совещании губернатора с министрами и главами округов.

В регионе зафиксирован еще один антирекорд - по числу заболевших в сутки. За последние 24 часа выявлено 3 429 новых случаев, это максимум с начала пандемии. Как сообщила Стригункова более половины заболевших – около 60% - пациенты старше 60 лет, передает ТАСС.

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