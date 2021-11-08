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В Польше объявлена повышенная боеготовность из-за мигрантов

13:51
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

На границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат

Боевая готовность войск территориальной обороны Польши в понедельник, 8 ноября, переведена в повышенный уровень.
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Соответствующее решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся на границе с Белоруссией. В Варшаве утверждают, что соседнее государство готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. Как заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в своем Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат.

Согласно объявлению войск территориальной обороны Польши, все военнослужащие 1-й, 2-й и 4-й бригад находятся в шестичасовой готовности к действию. Солдатам предписано проверить обмундирование и средства связи, а также сообщить о полученном приказе работодателям и близким.

В 14:00 по московскому времени в Польше пройдет заседание антикризисного штаба, в котором примут участие главы компетентных ведомств и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия и Белоруссия готовы к жестким действиям в ответ на милитаризацию у западных границ. Лукашенко напомнил о намерении Польши бороться с незаконной миграцией на границе с Белоруссией при помощи танков. Белорусский лидер выразил недоумение, "как с танками бороться против мирных жителей".

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