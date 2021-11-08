Мишустин анонсировал цифровую трансформацию в российской промышленности

Поддержка отечественных проектов будет увеличена в четыре раза

В России появится Единая цифровая платформа для помощи гражданам в социальной сфере. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Уже через 3 года около 80% россиян смогут получить федеральную поддержку без предоставления бумажных справок. Ещё один проект позволит перевести в электронный формат документы, касающиеся трудовых отношений. Таким образом, появится новые возможности для развития дистанционных форм занятости. А для поиска вакансий будет создан портал "Работа в России".

Речь зашла и о внедрении цифровых технологий в промышленности для развития обрабатывающей отрасли.

"Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения. Это технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, виртуальной и дополненной реальности. Их внедрение поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить вывод на рынок", - сообщил Мишустин.

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