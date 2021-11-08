На четырех улицах в центре Москвы снизили максимальную скорость

Теперь там можно ездить со скоростью не выше 30 км/ч

В Москве сразу на четырех столичных улицах понизили максимально разрешенную скорость до 30 километров в час. Разогнаться теперь не получится на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также на прилегающих к ним переулках.

В Дептрансе отметили, что ограничения решили ввести после тщательного анализа. На этих улицах всегда много пешеходов, при этом движение транспорта довольно плотное, поэтому снижение скорости поможет значительно снизить аварийность.

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