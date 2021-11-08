Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался

Голодовку политика сравнили с постом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, исповедался и причастился.

"Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой - крошками хлеба, смоченными в вине", - сказал митрополит Николоз Пачуашвили, побывавший в камере Саакашвили.

Священнослужитель назвал голодовку экс-президента религиозным постом. "Людям трудно соблюдать пост и вот так, "всухую", держать пост 40 дней <…> Это очень большое достижение", - отметил он.

Ранее сторонники Саакашвили собрались на митинг в грузинском городе Рустави рядом с тюрьмой, где заключен экс-президент. Он потребовали как можно скорее госпитализировать в гражданскую клинику их лидера, который с 1 октября продолжает голодовку.

В свою очередь грузинские власти утверждают, что Саакашвили ест каши, овощные пюре и пьет натуральные соки. Госпитализация ему пока не требуется.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы.

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