ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался

14:04
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Голодовку политика сравнили с постом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, исповедался и причастился.

"Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой - крошками хлеба, смоченными в вине", - сказал митрополит Николоз Пачуашвили, побывавший в камере Саакашвили.

Священнослужитель назвал голодовку экс-президента религиозным постом. "Людям трудно соблюдать пост и вот так, "всухую", держать пост 40 дней <…> Это очень большое достижение", - отметил он.

Ранее сторонники Саакашвили собрались на митинг в грузинском городе Рустави рядом с тюрьмой, где заключен экс-президент. Он потребовали как можно скорее госпитализировать в гражданскую клинику их лидера, который с 1 октября продолжает голодовку.

В свою очередь грузинские власти утверждают, что Саакашвили ест каши, овощные пюре и пьет натуральные соки. Госпитализация ему пока не требуется.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.