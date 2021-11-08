Литва направляет войска к белорусской границе

Обсуждается введение режима ЧС

Власти Литвы направляют войска к границе с Польшей и Белоруссией. Обсуждается введение в регионе режима чрезвычайной ситуации, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видны сотни людей с детьми и багажом. Авторы видео утверждают, что это мигранты, которые движутся к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги", передает РИА Новости.

Пограничники Белоруссии подтвердили, что многочисленная группа беженцев с вещами направляется к границе с Польшей. В погранведомстве подчеркнули, что Польша неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к белорусской границе.

В Кремле 8 ноября отметили, что Минск принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве учитывается и возможность пересечения мигрантами российской границы.

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