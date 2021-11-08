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Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы

14:15
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В уборке будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники

Столичная коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
На всей территории России начался отопительный сезон

В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации

В преддверии холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично, установлены навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Также расконсервирована техника, которую используют только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

На особо опасных участках МКАД и в Новой Москве обеспечена расстановка и круглосуточное дежурство 41 тягача, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что подготовка коммунальной техники к осенне-зимнему периоду завершена, вся она прошла диагностику, а в случае необходимости — ремонт и модернизацию.

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