Сочи получит почти 139 млрд рублей на развитие города

На реконструкцию главной набережной выделят порядка 23 миллиардов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об утвержденной российским правительством программе комплексного социально-экономического развития города до 2030 года.

"В утвержденный перечень вошло 27 первоочередных мероприятий на общую сумму порядка 139 миллиардов рублей, которые предстоит реализовать в период с 2023 по 2030 год", - цитирует главу города ТАСС.

Он уточнил, что более 615 миллионов направят на обеспечение водоснабжением села Верхнениколаевское и микрорайона Благодать. Кроме того, до 2024 года также будут построены сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Молодежный Лазаревского района.

На реконструкцию главной набережной Сочи выделят порядка 23 миллиардов рублей. Планируется, что до 2025 года в городе появится более 3 километров пляжей, в том числе в поселках Лазаревское и Лоо.

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