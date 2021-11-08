Россия осудила покушение на премьер-министра Ирака

Резиденцию политика атаковали при помощи дронов

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию в Ираке, где было совершено покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

"Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила при этом, что ведущим политическим силам Ирака следует проявить сдержанность и заняться поиском взаимоприемлемых решений.

"Рассчитываем на скорейшее достижение договоренности о формировании нового дееспособного правительства", - заключила дипломат.

В ночь на воскресенье резиденцию аль-Казыми атаковали с помощью заминированных беспилотников. Ранения получили не менее семи человек, сам премьер не пострадал.

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