Россия и Китай совместно разработают тяжелый вертолет

Его создание потребует более 10 лет

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что Россия и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета, передает ТАСС.

Руководитель холдинга уточнил, что создание российско-китайского тяжелого вертолета потребует более 10 лет. Кроме того, Богинский рассказал, что "Вертолеты России" разрабатывают однодвигательный вертолет, он может со временем получить и электрический двигатель.

Всего же "Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов. По словам Богинского, в 2023 году доля производства гражданской продукции "Вертолетами России" превысит 50%.

"У нас есть конкурентоспособная гражданская техника. Наша "восьмерка" и ее модификации лидируют в сегменте тяжелых вертолетов", - отметил глава холдинга.

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