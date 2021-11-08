ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Китай совместно разработают тяжелый вертолет

14:23
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Его создание потребует более 10 лет

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что Россия и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета, передает ТАСС.
Украина сорвала контракт на сборку американских вертолетов

Руководитель холдинга уточнил, что создание российско-китайского тяжелого вертолета потребует более 10 лет. Кроме того, Богинский рассказал, что "Вертолеты России" разрабатывают однодвигательный вертолет, он может со временем получить и электрический двигатель.

Всего же "Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов. По словам Богинского, в 2023 году доля производства гражданской продукции "Вертолетами России" превысит 50%.

"У нас есть конкурентоспособная гражданская техника. Наша "восьмерка" и ее модификации лидируют в сегменте тяжелых вертолетов", - отметил глава холдинга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Авиационный завод
Авиационный завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.