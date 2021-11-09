Новые имена и экспериментальный формат: в Милане стартовал молодежный Итоговый турнир ATP

На Next Gen ATP Finals квалифицировались 8 лучших теннисистов до 21 года, в том числе Карлос Алькарас и Себастьян Корда

В Милане начался первый день молодёжного Итогового турнира ATP. Матчи начнутся во вторник в 16 часов по Москве. Всего за игровой день пройдет четыре игры:

Брэндон Накашима — Хуан Мануэль Серундоло;

Карлос Алькарас — Хольгер Витус Нёсков Руне;

Себастьян Корда — Юго Гастон (вечерняя сессия);

Лоренцо Музетти — Себастьян Баес.

Next Generation ATP Finals — итоговый турнир среди самых рейтинговых теннисистов до 21 года включительно. Соревнования проводятся за неделю до основного Итогового турнира ATP (Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP Finals). В текущем году Next Gen проводится в Милане с 9 по 13 ноября.

Согласно правилам турнира, семь игроков проходят квалификацию и один получает приглашение (в этом году всех участников отобрали по рейтингу). На первом, групповом этапе проходит 12 матчей. Обычно это занимает три дня. Теннисисты соревнуются по кругу и проводят по шесть игр в группе A и B. Четверо из восьми игроков проходят в полуфинал.

Участники Next Generation ATP Finals:

группа А — Карлос Алькарас (Испания), Брэндон Накашима (США), Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) и Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания);

группа B – Себастьян Корда (США), Лоренцо Музетти (Италия), Себастьян Баес (Аргентина) и Юго Гастон (Франция).

Впервые итоговый турнир среди молодых теннисистов прошел в 2017 году. Тогда второе место занял россиянин Андрей Рублев. В 2018 году чемпионом стал другой знаменитый игрок — грек Стефанос Циципас. В 2021 году оба теннисиста соревнуются в основном итоговом турнире.

На матчах Next Gen ATP Finals сет играется до четырех победных геймов (обычно игроки проводят шесть геймов), а система "больше-меньше" не применяется (No-Ad scoring system).

"Хорошая возможность опробовать новый формат. Будет больше решающих моментов без системы "больше-меньше", сеты будут проходить очень быстро, поэтому будет захватывающе. Может быть, они попробуют это в следующем году или через пару лет в основном туре ATP", — сказал Брэндон Накашима на пресс-конференции перед турниром.

В 2021 году организаторы также сократили разминки с четырех минут до одной, а перерывы ограничили до трех минут. Теперь тренеры смогут подсказывать на корте — раньше использовались наушники с микрофоном.

"Работа тренера — важная часть тенниса. Дать игрокам разговаривать со своим тренером во время матча — это хорошая идея, по крайней мере, можно попробовать это на этом турнире", — прокомментировал введение новых правил 18-летний Карлос Алькарас, сильнейший игрок на турнире (32-й в рейтинге ATP).

Общий призовой фонд турнира составляет 1,3 миллиона долларов. Чемпион получит 400 тысяч долларов и трофей в форме латинской буквы "экс" (X).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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