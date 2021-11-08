Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра с оговоркой

Авторами законопроекта выступили представители "Единой России"

Российское правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.

В положительном отзыве правительства говорится, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется "в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности" ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

В кабмине выступили за внесение необходимых правок в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Таким образом, законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания, цитирует отзыв правительства ТАСС.

Поправки предполагают, что проходить техосмотр в обязательном порядке нужно будет только владельцам машин и мотоциклов при постановке на государственный учет, смене владельца, изменении конструкции и (или) замене основных компонентов. Кроме того, обязательный техосмотр сохранится для такси и транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, используемого в служебных целях.

Авторы законопроекта указывают, что обязанность владельца следить за исправностью своего автомобиля и вовремя его ремонтировать закреплена в Правилах дорожного движения. При этом многие водители воспринимают техосмотр как дополнительный налог или оброк при оформлении полиса ОСАГО, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее в ЕР рассказали, что поправки в законодательство, отменяющие обязательный техосмотр практически для всего частного транспорта, могут принять до конца 2021 года.

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