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Трамп попал бейсбольным мячом в ребенка (видео)

15:01
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

С мальчика слетела кепка

Бывший президент США Дональд Трамп неудачно кинул бейсбольный мяч и попал в голову ребенка.

Инцидент произошел на бейсбольном матче в Атланте 6 ноября. Один из зрителей кинул Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.

Подписав мяч, Трамп кинул его обратно, но молодой человек не смог поймать сувенир. В результате мяч угодил в голову стоящего рядом мальчика.

Ребенок не пострадал, но от удара с него слетела бейсболка, передает РИА Новости.

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