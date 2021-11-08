Трамп попал бейсбольным мячом в ребенка (видео)

С мальчика слетела кепка

Бывший президент США Дональд Трамп неудачно кинул бейсбольный мяч и попал в голову ребенка.

Инцидент произошел на бейсбольном матче в Атланте 6 ноября. Один из зрителей кинул Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.

Подписав мяч, Трамп кинул его обратно, но молодой человек не смог поймать сувенир. В результате мяч угодил в голову стоящего рядом мальчика.

Ребенок не пострадал, но от удара с него слетела бейсболка, передает РИА Новости.

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