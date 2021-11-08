Корабли ЧФ уничтожили подлодку условного противника

В учениях участвовал и противолодочный вертолет

Учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника провели малые противолодочные корабли Черноморского флота. Экипажи кораблей также выполнили задачи противовоздушной обороны с применением ракетных установок и артиллерии.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Маневры провели в то время, как в акваторию Черного моря вошли эсминец США "Портер", вооруженный крылатыми ракетами, и штабной корабль "Маунт Уитни". В пресс-службе отмечают, что действия кораблей ВМС США контролируются силами Черноморского флота.

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