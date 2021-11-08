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Регионам поручили проанализировать дефицит медиков

15:17
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Поручение зала вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала регионам поручение проанализировать дефицит медиков.
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"Проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте России, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте России", - сказано в сообщении, которое цитирует РИА "Новости".

Кроме того, регионы должны проанализировать эффективность программ по привлечению медицинских работников.

Ранее Голикова заявила, что большому количеству врачей пришлось получать дополнительное образование, чтобы уходить работать в красные зоны во время пандемии. "И я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - уточнила заместитель председателя правительства.

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