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Лавров заверил в готовности России к любым провокациям НАТО

15:04
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Министр обвинил альянс в очередном нарушении основополагающего акта Россия-НАТО

Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО. С таким заявлением в понедельник, 8 ноября, выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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После переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией глава МИД России отметил, что Москва в отношениях с альянсом уже многие годы привыкла готовиться к любым провокациям. Эта готовность обеспечена, подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что в России полностью готовы к любому развитию событий.

При этом Лавров напомнил, что основополагающий акт Россия-НАТО закрепляет обязательство блока не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток, на территорию новых членов. Однако "сейчас уже само собой разумеющимся идет речь о заинтересованности США в создании военно-морских баз в той же Румынии, в той же Болгарии", цитирует главу МИД России РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс постоянно пытался учить Москву жить на заседания Совета Россия — НАТО, когда они проводились. Теперь этот "вопрос закрыт", если возникнет необходимость каких-либо контактов, НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

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