"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину

До 88 миллионов кубометров в сутки

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54% - до 88 миллионов кубометров в сутки.

"Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 миллионов кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 миллионов кубометров)", - написал Макогон в Facebook.

Ранее сообщалось, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров.

Прежде в Германии призвали как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток - 2". Как заявил премьер Баварии Маркус Зёдер, сейчас, когда ФРГ готовится к зиме, стране необходима надежная газовая стратегия для обеспечения бесперебойных поставок топлива.

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