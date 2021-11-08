Минпросвещения предложило приравнять нападения на школы к теракту

Ведомство просит Совет Федерации рассмотреть это в качестве законодательной инициативы

Нападения на образовательные организации следует приравнять к террористическим действиям. С таким предложением выступает Министерство просвещения России.

Как рассказала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, ведомство просит Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы и приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям.

Фальковская выразила мнение, что это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к подобным фактам, сообщает РИА Новости.

Одним из самых резонансных примеров таких нападений за последнее время стала стрельба в одном из пермских вузов. Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

Бекмансуров полностью признал вину во вменяемом ему преступлении. Суд санкционировал его арест.

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