"Ястребиность" властей в Киеве повысилась

"Ястребиность" властей в Киеве существенно повысилась после недавних перестановок в украинском правительстве, заявил глава МИД России. Сергей Лавров считает, что Вашингтон должен объяснить киевскому режиму необходимость выполнения минских договоренностей.

"Последние перетасовки в украинском правительстве повысили "ястребиность" этой структуры. В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США", - сказал Лавров журналистам.

Лавров напомнил, что Вашингтон неоднократно подтверждал необходимость выполнения минских договоренностей. В частности, об этом говорилось во время недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса. Российский министр уверен, что решение украинского может существенно ускориться, если США объяснят эту позицию киевскому режиму во главе с президентом Зеленским, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram