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Лавров оценил перестановки в правительстве Украины

15:25
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

"Ястребиность" властей в Киеве повысилась

"Ястребиность" властей в Киеве существенно повысилась после недавних перестановок в украинском правительстве, заявил глава МИД России. Сергей Лавров считает, что Вашингтон должен объяснить киевскому режиму необходимость выполнения минских договоренностей.
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"Последние перетасовки в украинском правительстве повысили "ястребиность" этой структуры. В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США", - сказал Лавров журналистам.

Лавров напомнил, что Вашингтон неоднократно подтверждал необходимость выполнения минских договоренностей. В частности, об этом говорилось во время недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса. Российский министр уверен, что решение украинского может существенно ускориться, если США объяснят эту позицию киевскому режиму во главе с президентом Зеленским, передает РИА Новости.

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