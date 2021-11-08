В Польше рассказали о попытках мигрантов пересечь границу

Варшава объявила повышенную боеготовность
Нелегальные мигранты уже начали попытки нелегального перехода через границу, рассказал в понедельник пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Пограничная стража сдержала их, если речь идет о пересечении границы", - приводит РИА Новости слова Мюллера.
Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией несут службу порядка 12 тысяч военнослужащих. В Варшаве утверждают, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу.
Кроме того, власти Литвы направляют войска к границе с Польшей и Белоруссией. Обсуждается введение в регионе режима чрезвычайной ситуации.
В Москве между тем сообщили, что Минск принимает все меры для урегулирования ситуации с беженцами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram