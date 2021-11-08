В Германии ответили на вопрос о признании "Спутника V"

Препарат все еще проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА

В министерстве здравоохранения Германии прокомментировали возможность признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в Евросоюзе препарата.

"Пока нет", - приводит РИА "Новости" ответ представителя ведомства на вопрос, могут ли там представить такой механизм.

С 4 марта "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Так как разработка центра имени Гамалеи пока не признана ЕМА, прибывающие в ФРГ граждане, привитые "Спутником", обязаны отправиться на карантин.

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