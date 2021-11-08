В посольстве России рассказали о работе по возвращению задержанного в Дании судна

На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника

Российская сторона занимается возвращением на родину сограждан, которые находятся на борту задержанного в Дании научно-исследовательского судна "Академик Иоффе".

Как рассказала атташе посольства России в Копенгагене Мария Сыроватко, судно "Академик Иоффе" продолжает оставаться на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении не вводились.

Вопрос возвращения в Россию 38 членов экипажа и 23 научных сотрудников рассматривается, отметили в дипмиссии. Там также выразили готовность оказать консульско-правовую и другую поддержку при эвакуации экипажа и ученых в случае принятия соответствующего решения, сообщает РИА Новости.

О задержании в Дании российского судна "Академик Иоффе" стало известно 4 ноября. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью судна.

По уточненным данным, иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна.

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