В Нью-Йорке за год от огнестрельных ранений погибли более 20 подростков

Пострадали 124 жителя мегаполиса младше 18 лет

Как пишет газета New York Daily News, за 10 месяцев 2021 года огнестрельные ранения получили 124 жителя Нью-Йорка младше 18 лет, 21 подросток скончался.

Уточняется, что с июля по 24 октября в учебных заведениях города конфисковали 787 единиц оружия, что на 28% превышает показатели 2018 и 2019 года.

"Как мы видим, то, что происходит с молодыми людьми, является отражением происходящего в городе в целом", - заметил представитель городского департамента образования Марк Рэмперсент.

Эксперты объясняют негативную тенденцию экономическими и эмоциональными последствиями пандемии коронавируса.

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