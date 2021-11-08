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В Нью-Йорке за год от огнестрельных ранений погибли более 20 подростков

15:55
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Пострадали 124 жителя мегаполиса младше 18 лет

Как пишет газета New York Daily News, за 10 месяцев 2021 года огнестрельные ранения получили 124 жителя Нью-Йорка младше 18 лет, 21 подросток скончался.
Пять человек ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Уточняется, что с июля по 24 октября в учебных заведениях города конфисковали 787 единиц оружия, что на 28% превышает показатели 2018 и 2019 года.

"Как мы видим, то, что происходит с молодыми людьми, является отражением происходящего в городе в целом", - заметил представитель городского департамента образования Марк Рэмперсент.

Эксперты объясняют негативную тенденцию экономическими и эмоциональными последствиями пандемии коронавируса.

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