Google и Telegram получили новые штрафы за неудаление запрещенного контента

Компании ранее уже получали такое наказание

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказала пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Как уточнила представитель суда, "Телеграм Мессенджер Инк". признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

По той же статье компании Google придется выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе рассказали, что компании Apple грозит новый оборотный штраф, поскольку пункт 3.1 "Руководства по рассмотрению" App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram