Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

За рулем машины был 16-летний подросток

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области, в поселке Дрожжино на пешеходном переходе автомобиль Volkswagen сбил 12-летнего ребенка - водитель не справился с управлением.

"Совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Пострадавший госпитализирован. Виновник ДТП же пытался скрыться, но был задержан. Им оказался 16-летний житель Москвы.

В ближайшее время его допросят в присутствии законных представителей, проводится проверка.

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