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Россия исключила проведение встречи в нормандском формате 11 ноября

18:10
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Об этом сообщили в МИД

Москва отказалась от предложения Парижа провести 11 ноября встречу глав МИД нормандской четверки, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев своё видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в нормандском формате. Однако никакой реакции не последовало, отмечает "ТВ Центр".

Более того, французская сторона данного документа даже не видела, но продолжает настаивать на необходимости министерской встречи в нормандском формате уже на этой неделе.

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