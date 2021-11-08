Медведев указал на плохое состояние общежитий в вузах

На это нужно выделять деньги

Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил во время обсуждения поправок партии ко второму чтению федерального бюджета, что во многих вузах страны общежития остались практически в том же состоянии, в каком они находились еще в советский период.

"По материально-технической базе высших учебных заведений, по общежитиям - там ситуация очень разная. Во многих вузах действительно общаги остались в том состоянии, в котором они еще были почти что в советский период. На это нужно выделять деньги, просто акцентирую на этом внимание как на приоритете", - заметил замглавы Совбеза (цитата по ТАСС).

Он добавил, что проект бюджета на ближайшие три года получается "неплохой".

"Надо сделать все, чтобы в последние дни работы над вторым чтением его (проект бюджета - прим.ред.) улучшить", - уточнил при этом Медведев.

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