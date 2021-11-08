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Составлен рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

16:43
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Индийский Дели - на второй строчке

Согласно данным проекта World Air Quality, город с самым загрязненным воздухом в мире - столица Киргизии Бишкек.
Названы регионы с самой загрязненной водой

Концентрация микродисперсных частиц PM2.5 там составила 259 микрограмм на кубометр. Всемирная норма оказалась превышена более чем в 10 раз.

На втором месте рейтинга расположился индийский Дели (202 мкг на кубометр), на третьем - пакистанский Лахор (167 мкг).  Далее в списке идут индийский город Калькутта (155 мкг) и пакистанский Карачи (153 мкг).

Как объясняют специалисты, основными причинами загрязнения воздуха в Бишкеке являются выбросы веществ из столичной ТЭЦ, домашних печей и автомобилей.

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