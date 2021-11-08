Россияне скупили туры в Египет на ближайшие две недели

Во вторник возобновляется чартерное авиасообщение

Россияне выкупили на ближайшие две недели практически все туры на курорты Египта, пишет в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на представителей отрасли. С 9 ноября Россия возобновляет с Египтом чартерное авиасообщение.

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Как уточнили в Tez Tour, на 10 ноября в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места, но далее остались уже единицы.

"Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники", - заметили в "TUI Россия".

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, способствуют высоким продажам доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров.

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