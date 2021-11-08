Врачи объяснили, почему вредно спать более 6,5 часов

Ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона провели исследование

Как следует из публикации научного журнала Brain, у человека могут нарушиться когнитивные функции, если он будет спать более 6,5 часов в сутки. Исследование провели ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона.

Продолжительность и качество сна измерялись с помощью электроэнцефалография промежутками в 4-6 ночей. Во внимание были приняты в том числе факторы возраста, наследственности, отложений тау-белка и бета-амилоида.

В итоге выяснилось, что негативное влияние оказывает как низкокачественный сон длительностью менее 4,5 часов, так и сон более 6,5 часов.

Точные причины вредного воздействия пока что не установлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram