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Врачи объяснили, почему вредно спать более 6,5 часов

17:18
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона провели исследование

Как следует из публикации научного журнала Brain, у человека могут нарушиться когнитивные функции, если он будет спать более 6,5 часов в сутки. Исследование провели ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона.
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Продолжительность и качество сна измерялись с помощью электроэнцефалография промежутками в 4-6 ночей. Во внимание были приняты в том числе факторы возраста, наследственности, отложений тау-белка и бета-амилоида.

В итоге выяснилось, что негативное влияние оказывает как низкокачественный сон длительностью менее 4,5 часов, так и сон более 6,5 часов.

Точные причины вредного воздействия пока что не установлены.

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