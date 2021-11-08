В "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока - 2"

Первую нитку уже заполнили техническим газом
Заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников сообщил в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами, что газопровод "Северный поток - 2" готов к запуску.
"Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску", - сказал он (цитата по ТАСС).
Первую нитку "Северного потока - 2" уже заполнили техническим газом, вторая нитка находится в процессе подготовки.
Процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG Фиников комментировать отказался.
"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram