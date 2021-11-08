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Трамп угрожал создать собственную партию

17:51
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Но в итоге экс-президент США передумал

Телекомпания ABC сообщила со ссылкой на книгу журналиста Джонатана Карла "Предательство: последний акт шоу Трампа", что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний день на посту угрожал выйти из состава Республиканской партии.
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Уточняется, что произошло это 20 января 2021 года во время разговора экс-главы Белого дома с Ронной Макдэниел, председателем Национального комитета Республиканской партии.

"Он сразу перешел к делу, сообщив, что покинет Республиканскую партию и организует свою. Сын президента тоже был на телефоне и непрерывно критиковал комитет за недостаточную лояльность Трампу", - приводится фрагмент книги.

Как продолжил Карл, председатель НКРП пыталась отговорить Трампа, но тот был настроен решительно. Правда, в итоге экс-президент все же передумал, когда НКРП пригрозил лишить Трампа части доходов, которые он извлекал из своего политического положения.

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