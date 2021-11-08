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"Не должны ей ни копейки": гендир МХАТ о контракте Бузовой

18:17
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

СМИ писали о невыплаченных 446 тысячах рублей

Генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман прокомментировал сообщения СМИ о том, что МХАТ якобы обещал певице Ольге Бузовой за два спектакля 446 тысяч рублей, но не выплатил сумму.
Спектакль с Бузовой во МХАТе отменён из-за плохих продаж билетов

"Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки", - цитирует ответ Кехмана ТАСС.

Он уточнил, что существуют два договора на исполнение будущих спектаклей, но так как эти постановки отменены, формально театр ничего Бузовой не должен.

Ранее Кехман заявил, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин" с участием Бузовой, который пока перенесен на неопределенный срок.

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