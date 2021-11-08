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Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию

19:02
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Версию для ПК можно будет использовать без синхронизации со смартфоном

WhatsApp можно будет пользоваться на ПК без синхронизации с мобильной версией мессенджера. Долгожданная функция доступна в бета-версии приложения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании, для использования "автономного" десктопного WhatsApp понадобится последняя версия приложения, установленная на Android или iOS.

В пресс-релизе также отмечается, что мессенджер может быть использован сразу на четырех устройствах-компаньонах. Однако одновременно к одной учетной записи может быть подключен только один телефон.

Ранее стало известно, что WhatsApp планирует изменить принцип работы функции удаления сообщения в чате.

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