США предъявят россиянину обвинение в киберпреступлениях

Также под подозрение попал гражданин Украины

Как сообщила телекомпания CNN, власти США планируют предъявить обвинения в кибервымогательстве гражданину Украины Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину.

Согласно данным канала, оба подозреваемых являются членами организации REvil. Их обвинят в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

Правоохранительные органы конфисковали в рамках расследования 6 миллионов долларов, которые должны были получить хакеры в качестве выкупа.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы Германии, предположительно, вышли на след одного из хакеров группировки REvil. Уточняется, что речь якобы идет о гражданине России Николае К. Проживает он, пишут СМИ, на юге страны.

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