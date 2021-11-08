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Жилые дома в Подмосковье проверят на наличие хостелов

19:25
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В одном из муниципалитетов уже провели подобный эксперимент

Начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков рассказал на заседании с губернатором, что в жилом секторе Подмосковья пройдут проверки для выявления нелегальных хостелов. Об этом сообщает канал 360.
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Как уточнил Пауков, в одном из муниципалитетов уже провели подобный эксперимент и выявили пять незаконных хостелов.

"Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведется ни учет оплаты, ни учет, кто заселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья", - заметил начальник главка.

По его словам, в некоторых комнатах при осмотре полицейские обнаружили экстремистскую литературу.

С 1 октября 2019 года в России действует закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.

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