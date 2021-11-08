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Обама раскритиковал Путина за решение не приезжать в Глазго

19:42
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Экс-президент США заподозрил Россию в "недостатке срочных действий"

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама в ходе выступления на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата подверг критике президента России Владимира Путина за отсутствие на саммите в Глазго.
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"Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях. И их национальные планы пока отражают то, что похоже на опасный недостаток срочных действий или желание сохранить статус-кво со стороны этих правительств. Очень жаль", - цитирует Обаму РИА "Новости".

Экс-глава Белого дома уточнил, что ведущими в этом вопросе должны быть США и Европа, но также "нужно лидерство Китая и Индии, нужно лидерство России, нужно лидерство Индонезии, ЮАР и Бразилии".

Конференция СОР26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Как прежде объяснили в Кремле, Путин не стал присутствовать на саммите лично или по видеоконференции, так как это не предусмотрено форматом мероприятия. При этом глава государства подготовил видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

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