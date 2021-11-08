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Перепись на Госуслугах продлена до 14 ноября

20:16
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек - самостоятельно через портал "Госуслуги".

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