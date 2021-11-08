Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Гинцбург награжден "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

Центр Гамалеи является разработчиком вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. На сегодняшний день вакцину одобрили уже более 70 стран.

Ранее Гинцбург объяснил, что вакцины не дают стопроцентной защиты от заражения коронавирусом. Привитые люди могут заболеть из-за особенностей нового штамма дельта. Иммунитет после прививки снижается примерно через шесть-восемь месяцев, но сохраняются клетки памяти. Они в случае проникновения вируса в организм начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения. Поэтому важно раз в полгода проходить ревакцинацию.

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