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Объем рынка криптовалют превысил 3 трлн долларов

20:26
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Биткоин вырос на 5,6%

В понедельник объем рынка криптовалют превысил 3 триллиона долларов, пишет агентство Bloomberg. Это новый рекорд.

Уточняется, что биткоин вырос на 5,6% до 66,414 тысячи долларов, Ether - на 3%. Кроме того, значительный рост показали Binance Coin и Solana.

Эксперты отмечают, что рынок криптовалют регулярно демонстрирует волатильность. Тот же биткоин прежде часто терял в цене после очередных рекордов.

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