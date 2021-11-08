Объем рынка криптовалют превысил 3 трлн долларов

Биткоин вырос на 5,6%
В понедельник объем рынка криптовалют превысил 3 триллиона долларов, пишет агентство Bloomberg. Это новый рекорд.
Уточняется, что биткоин вырос на 5,6% до 66,414 тысячи долларов, Ether - на 3%. Кроме того, значительный рост показали Binance Coin и Solana.
Эксперты отмечают, что рынок криптовалют регулярно демонстрирует волатильность. Тот же биткоин прежде часто терял в цене после очередных рекордов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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