Международные резервы России обновили исторический максимум

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 октября

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается РИА "Новости", международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум.

"Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3 процента", - уточнил регулятор.

Предыдущий рекорд (621,6 миллиарда долларов) был зафиксирован 22 октября.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, состоящие из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и монетарного золота.

Ранее Счетная палата отмечала, что Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов.

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