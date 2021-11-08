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Международные резервы России обновили исторический максимум

20:46
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 октября

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается РИА "Новости", международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум.
ЦБ дал прогноз по инфляции на конец года

"Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3 процента", - уточнил регулятор.

Предыдущий рекорд (621,6 миллиарда долларов) был зафиксирован 22 октября.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, состоящие из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и монетарного золота.

Ранее Счетная палата отмечала, что Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов.

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