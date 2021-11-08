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Минюст дополнил список СМИ-иноагентов

21:29
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В него попал в том числе адвокат Ивана Сафронова

Министерство юстиции сообщило на сайте о включении пятерых россиян в список СМИ-иноагентов.
Минюст включил 22-х авторов в число иноагентов

Это адвокат находящегося под следствием советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов, а также бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда 29" Елена Скворцова, Валерия Ветошкина и Максим Оленичев.

Кроме того, в список включен руководивший медиаотделом "Команды 29" журналист Максим Заговора.

"Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", - также сказано в сообщении.

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